Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Bolu'da gözaltına alınan ve adliyede ifadesi SEGBİS ile alınan Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu'da gözaltına alınmıştır.

"MÜVEKKİLİMİZİN İKİZ KIZLARI BULUNMAKTADIR"

İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir. Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir. Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Rasim Ozan Kütahyalı Vekili Av. Merve Uçanok."