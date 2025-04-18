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Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından
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Haberler
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CHP'ye kayyum atanacağı iddiaları üzerine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Kararın ardından açıklama yapan Kütahyalı'nın avukatı "Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddialarında bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Bolu'da gözaltına alınan ve adliyede ifadesi SEGBİS ile alınan Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatı Merve Uçanok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kamuoyunun malumu olduğu üzere, müvekkilimiz R. Ozan Kütahyalı hakkında 16.04.2025 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımlar sebebiyle soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz, ifade vermek üzere İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu'da gözaltına alınmıştır.

"MÜVEKKİLİMİZİN İKİZ KIZLARI BULUNMAKTADIR"

İşlemlerin ardından ifadesi alınan müvekkilimiz hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Müvekkilimiz herhangi bir suç kastı olmadığını samimi şekilde ifade etmiştir. Halen soruşturma devam etmekte olup tüm tarafların bir temel hukuk prensibi olan masumiyet karinesine saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimizin ikiz kızları bulunmaktadır. Soruşturma hakkında bazı siyasi mülahazalarla yapılan yorumlar sürece ve ailesine zarar verecektir. Soruşturma neticesinde müvekkilimizin aklanacağına dair inancımız tamdır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur. Rasim Ozan Kütahyalı Vekili Av. Merve Uçanok."

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

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Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıVedat Ceylan:

Bu arkadaş ergenekon- balyoz kumpaslarında taraf gazetesinde Stv de salya akıta akıta Kumpasla içeri atılan Askerlere laf ederken onların çocukları yokmuydu... Onlara masumiyet karinesi yokmuydu... Hadi oradan avukat...

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Haber Yorumlarıumut mergen:

lan rasim her delikten sen çikiyon hep

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Haber Yorumlarıalbatros :

yüzüne bakmaktan iğrendiğim, kaypak, omurgasız, şeref yoksunu iki insan varsa biri rasim diğeri melih gökçek.

Yorum Beğen110
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Haber YorumlarıOkan Okan:

milleti boş yere tutukla bu boş adamı sırf senden diye bırak oooh ooohhh ne güzel adalet

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Haber YorumlarıHasan Turk:

İdamlik bu.

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıVeysel N:

bakadar kolay mı? heryere kayyum atanabilirmi?

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Haber YorumlarıHülagü:

Şu yaşıma geldim ve şu ülkede şimdiki gibi bir insanın rezilleştikçe izleyicisinin arttığı bir dönem görmedim

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Haber YorumlarıHaydar senkal:

Hak hukuk ve adalet birgun sizede lazım olacak . Ama ben size zerre acımıyorum

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Haber YorumlarıOmer KARAGOZ:

Bi boy sallarken çocukları yoktu burnunu heryere sokarkende çocukları yoktu şimdi ikiz çocukları oldu ortalığı galyana getirirken iyi ceza evi deyince kötü yok öle adalet neyse onu verin

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

herkes ağzından klavyesinden çıkanlara dikkatedecek ozaman herkesin cologu çocuğu var ülkeyi geriyosa kaosa surukliyosa kimolursa olsun cezasını çekmeli yazık bu ülkeye millet açın yatıp gücün kalkiyoo

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