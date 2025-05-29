Rapçi Lvbel C5 Tahliye Oldu, Gökyüzüne Güvercin Uçurdu

Rapçi Lvbel C5 Tahliye Oldu, Gökyüzüne Güvercin Uçurdu
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Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan tutuklanan rapçi Süleyman Burak Bodur, tahliye olduktan sonra gökyüzüne güvercin uçurarak mutluluğunu paylaştı.

"Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Kocaeli'de tahliye olduktan sonra gökyüzüne güvercin uçurarak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, 6 Mayıs tarihinde sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.

22 gün süren tutukluluğun ardından Bodur, dün görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Karar sonrasında Bodur'un ailesi ve arkadaşları cezaevi önünde güvercinlerle bekledi. Dışarı çıkan Bodur, güvercinleri gökyüzüne bırakarak "Allah'ıma şükürler olsun" notu ile sosyal medyadan paylaştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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