Rapçi Lvbel C5 Gözaltına Alındı
Kocaeli'de, 'Lvbel C5' lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur, uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Bodur, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kocaeli'de gözaltına alınan "Lvbel C5" lakaplı rapçi Süleyman Burak Bodur'un Gebze Adliyesi'ne sevk edildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan Süleyman Burak Bodur, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. "Lvbel C5" lakabıyla tanınan Bodur, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.
Lvbel C5'in, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa