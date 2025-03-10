Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı

Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda ailesiyle akrabalarını ziyarete giden Suriye uyruklu Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkıp, oynamaya başladı.

10 KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI

Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.

BOYUN VE OMUZUNDA ISIRIKLAR VAR

Rana El Selci'nin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsiye dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı.

3 GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Öte yandan Karatay Belediyesi ekiplerinin bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.