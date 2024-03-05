Üye Girişi
Haberler

Körfez'de Muhtar Ramazan Davulunu Çalmayı Reddedince Vuruldu

Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şahıs, ramazan ayında davul çalma isteğini reddeden muhtarı sağ bacağından tabancayla vurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından muhtar taburcu edilirken, polis kaçan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Ş., ramazan ayında davul çalmak istediğini, Yeniyalı Mahalle Muhtarı Metin Kaplan'a (40) söyledi. Metin Kaplan ise Samet Ş.'nin başka mahallede ikamet ettiğini belirterek teklifini reddetti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Samet Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Metin Kaplan'a tek el ateş etti. Sağ bacağına kurşun isabet eden Metin Kaplan acı içinde yere yığılırken, Samet Ş. kaçtı. Silah sesiyle aşağıya inen yakınları yaralanan Metin Kaplan'ı kendi aracıyla özel bir hastaneye götürdü.

Hastane yetkililerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla Metin Kaplan'ın ikamet ettiği Şehit Mehmet Sokak'taki binaya polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binada incelemelerde bulundu.

Metin Kaplan ise tedavisini ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Samet Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Körfez Suç 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 6 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 5 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 4 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 3 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 2 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 1 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Mart'ta yaşananlar! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 5 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
title