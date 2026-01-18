Haberler

Suriyeli aşiret grupları, Rakka'daki çeşitli bölgeleri terör örgütü SDG'den kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka şehrinde Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG ile çatışmalara girdi. Bölge halkı, SDG'nin işgali altında yaşanan gerginliği kutlamak üzere sokaklara döküldü. Suriye ordusu, SDG'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Suriye'nin Rakka şehrindeki Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlar arasındaki çatışmalar devam ederken, bölge halkının bir kısmı şehrin SDG işgalinden kurtarılmasını kutlamak üzere sokaklara çıktı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi sırasında terör unsurlarına yönelik baskılarını sürdürürken, Rakka şehrindeki Arap aşiretleri de SDG ile çatışmaya girdi. Kaynaklar, çatışmalar sırasında silahlı aşiret gruplarının teröristleri Rakka şehrinin çeşitli kısımlarından geri çekilmeye zorladığını açıkladı. Rakka'nın Mashlab ve Şuayip mahallelerindeki SDG mevzilerini ele geçiren aşiretlerin, şehir merkezine doğru ilerlediği aktarıldı.

Aşiret grupları, terörist unsurlarının şehir merkezinde yer alan askeri güvenlik biriminin kontrolünü de ele geçirdi. Bölge halkı, teröristlerin bölgeden büyük ölçüde püskürtülmesinin ardından bayraklarla sokaklara çıkarak kutlamalar düzenlemeye başladı. Halk, işgalci terör örgütüyle ilgili heykeller ve afişleri ortadan kaldırırken, kaynaklar çatışmaların ve SDG unsurlarının Rakka'dan ayrılma sürecinin hala devam ettiğini bildirdi. Terör unsurları, şehri terk ederken bazı ABD menşeli "Humvee" tipi askeri araçları arkalarında bıraktı. Söz konusu araçlar halkın coşkulu kutlamaları sırasında da sokaklarda görüldü. Suriyeli yetkililer henüz Rakka'daki gelişmelere ilişkin açıklamada bulunmadı.

Güvenlik güçleri Tabka'da konuşlanmıştı

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri "A1 Birimi'ne" ait bir konvoy geçtiğimiz saatlerde Tabka kentine girmiş, halk Suriyeli güvenlik güçlerini sevinçle karşılamıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba da yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun son günlerde terörist gruplara yönelik operasyonlarda kaydettiği ilerlemelerde, terör unsurlarından kurtarılan bölgelerin tamamında güvenliğin tesis edildiğini bildirmişti. Sözcü ayrıca, dün kontrolün ele geçirildiği Deir Hafer'de teröristler tarafından geride bırakılan patlayıcı düzeneklerin temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirmişti.

SDG'ye yönelik operasyon

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti. - RAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor