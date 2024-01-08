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Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, durumun şu an için olumsuz olmadığını belirtti.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MALATYA Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16: 19'de meydana gelen depremin derinliği yerin 9.6 kilometre olarak ölçüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Pütürge Malatya Deprem Acil Durum 3.Sayfa Genel Dünya Güncel Haberler

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