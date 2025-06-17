Pursaklar'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Ankara Pursaklar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve inceleme başlatıldı.
Pursaklar'da araç yangını paniği
ANKARA - Ankara Pursaklar'da park halindeki otomobile çıkan yangın paniğe neden oldu.
Pursaklar'da meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında oluşan küçük patlamalar vatandaşların panik olmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa