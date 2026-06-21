Tunceli'de mantar toplarken kaybolan 3 şahıs bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplarken kaybolan 3 şahıs ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında mantar toplamak için araziye çıkan S.Ç., B.G. ve F.G. kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunan şahıslar, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık kontrolleri için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı