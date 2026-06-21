Haberler

Tunceli'de mantar toplarken kaybolan 3 şahıs bulundu

Tunceli'de mantar toplarken kaybolan 3 şahıs bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 3 kişi kayboldu. Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu bulunan şahıslar, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplarken kaybolan 3 şahıs ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyünde 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14.50 sıralarında mantar toplamak için araziye çıkan S.Ç., B.G. ve F.G. kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu bulunan şahıslar, bölgeden güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık kontrolleri için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı