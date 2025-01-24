Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan İstanbul depremi açıklaması

Türkiye'nin doğusundan batısına kadar pek çok bölgede peş peşe meydana gelen depremler, özellikle İstanbul'daki büyük deprem beklentisini yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, İstanbul'da beklenen büyük depremin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden emekli Prof. Dr. Osman Bektaş, beklenen Marmara depremine ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı.

"MARMARA BÖLGESİ 75 YILLIK SAKİNLİK DÖNEMİNE GİRDİ"

Prof. Dr. Bektaş, İstanbul'daki büyük depremin gecikmesinin nedenini, San Francisco'daki benzer bir durumla ilişkilendirerek açıkladı. 1999 İzmit depreminden sonra İstanbul'da 30 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair öngörülerin gerçeğe dönüşmemesini ele alan Bektaş, Marmara Bölgesi'nin 75 yıllık sakinlik dönemine girdiğini belirtti. Bu sürecin, San Francisco'da 1906 yılında yaşanan büyük depremin ardından görülen bir durum olduğunu ifade etti.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NİÇİN GECİKİYOR?

Bektaş 1999 İzmit depreminden sonra "30 yıl içerisinde İstanbul'da yaşanabilecek 7'den büyük depremin 25 yıl geçmesine rağmen neden gerçekleşmediği" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Marmara, 500 yıllık tarihsel döneminde ve1906 yılında 7,8 büyüklüğünde San Francisco depremi sonrasında olduğu gibi 75 yıllık bir sakinlik dönemine girmiştir. 1999 İzmit - Düzce depremlerinin stres transferi ve KAF'ın 25 yıllık tektonik yüklenmesine karşın Marmara'da 25 yıl içerisinde 5,9'dan büyük deprem yaşanmaması fayların henüz rahatlama döneminden çıkamadığının kanıtıdır."