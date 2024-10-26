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Postacı 600 milyon liralık vurgun yaptı

Postacı 600 milyon liralık vurgun yaptı
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Gaziantep'te Şinasi Kozan isimli postacı, çevresindekilerden yüzde 10 kar vaadiyle para topladı. 36 kişiyi yaklaşık 600 milyon lira dolandıran postacı her yerde aranıyor.

Gaziantep'te Şinasi Kozan isimli bir postacı, çevresindekileri 600 milyon lira dolandırdı.

Şinasi Kozan'ın eşi H.K.bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesi yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi.

"SATACAĞIM" DEDİĞİ YALI BAŞKASINA AİT ÇIKTI

15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdur art arda şikayetçi olmaya başladı.

270 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti. Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İŞ ARKADAŞININ KAYBI 20 MİLYON LİRA

Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi.

Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Gaziantep 3-sayfa Güncel Kozan Hukuk Suç

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Yorumlar (20)

Tarkan Tuncay:

Sözde millet aç! Madem aç, bir postacı bu parayı kimden ve nasıl toplar??

54
10
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ahmet zengin:

postacı bak yakın arkadaşı postacı 20 milyon varsa ülke fakir değil

42
8
yanıtYanıtla
Arslan:

Bu adama para verenler oy kullanmasın. Kendi parasını yönetemeyen ülkenin geleceğini batırdı

41
0
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Murat Kara:

20 milyonun var işin var Allah'tandır başka ne istiyorsun

24
1
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Sogun Nn:

postacı kaç posta atmış

23
1
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Yasar Özleyen:

Helal olsun koçuma , havadan para kazanacağını bekleyen enayiler ağlaşıp dursunlar

22
2
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Perwer:

Onca vakaya rağmen bu insanlar akıllanmıyor. Postacıyi tebrik ediyorum.

22
2
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Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Başka ülkede yaşayamam bu insanlar da hiç mi akıl yok Benmi anormalim insanlar mı anormal anlamadım gitti

15
1
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İdris Durmaz:

Ava giderken avlanmak buna denir, postacı kapıyı bir kere çalar sonra vınnnnn????????

12
0
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sade vatandaş:

insan uyanık olduğunu sanıp aç gözlü fırsatçı olursa enayi gibi böyle insanların tuzağına kolayca düşer kimse kimseye babasının hayrına bir şey vermez

6
0
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