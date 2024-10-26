Postacı 600 milyon liralık vurgun yaptı

Gaziantep'te Şinasi Kozan isimli bir postacı, çevresindekileri 600 milyon lira dolandırdı.

Şinasi Kozan'ın eşi H.K.bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesi yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi.

"SATACAĞIM" DEDİĞİ YALI BAŞKASINA AİT ÇIKTI

15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdur art arda şikayetçi olmaya başladı.

270 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti. Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İŞ ARKADAŞININ KAYBI 20 MİLYON LİRA

Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarındadır" dedi.

Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.