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Pompalı tüfekli soyguncu etkisiz hale getirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketten pompalı tüfekle soygun girişiminde bulunan şahıs market sahibi ve kaymakamlıkta görevli polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Pompalı tüfekli soyguncu etkisiz hale getirildi

Kaymakamlıkta görevli polis yardıma koştu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marketten pompalı tüfekle soygun girişiminde bulunan şahıs market sahibi ve kaymakamlıkta görevli polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. isimli soyguncu elinde pompalı tüfekle markete girerek kasadaki paraları almak istedi. A.Ö. kasadaki paraları almak isterken market sahibi ile aralarında arbede yaşandı. Sesleri duyan kaymakamlık binasındaki görevli polis memuru markete gelerek soyguncuyu etkisiz hale getirerek kelepçeledi. Yapılan ihbar ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen soyguncu gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Market sahibinin durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaymakamlık Kuşadası 3-sayfa Aydın Olay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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