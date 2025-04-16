Pompalı, tüfekli kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Eskişehir'de kalabalık bir grup arasında yaşanan ve pompalı tüfek de kullanılan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Ruhi kaymaz Caddesi'nde bulunan Şehit Doğan Kökbudak Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, kalabalık bir grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Hızla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptaki birisi pompalı tüfekle bir el ateş etti. Silah sesi mahallede büyük paniğe sebep olurken, olay esnasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Bıçakla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kavgaya şahit olan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde yerde kan lekeleri olduğu görülürken, kavgada kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Bahse konu yaralı şahsın ise gruptaki bazı kişiler tarafından otomobil ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - ESKİŞEHİR