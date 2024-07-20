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Pompalı tüfek ile yaraladığı husumetlisini özel aracıyla hastaneye götürdü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahıs tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralı şahıs, kendisini vuran zanlı tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Pompalı tüfek ile yaraladığı husumetlisini özel aracıyla hastaneye götürdü

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahıs tartıştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. 23 yaşındaki şahıs kendisini vuran zanlı tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi İddiaya göre, katık sokak içerisinde karşılaşan husumetliler M.Ş. ile V.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.Ş. pompalı tüfekle V.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden V.B. yaralandı. Yaralı şahıs olayın zanlısı tarafından özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler biri dolu diğeri boş 2 tüfek kartuşu buldu. Olayın kaçan zanlısının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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