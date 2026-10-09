Polonya'da 'Kanlı Cuma' okul tehditleri sonrası 10 kişi gözaltına alındı

Polonya'da Kanlı Cuma" söylentilerinin ardından harekete geçen polis, okul saldırılarına ilişkin tehditler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya polisi, iki gün içinde yaşanan iki ayrı bıçaklı saldırı olayının ardından internette yayılan "Kanlı Cuma" söylentilerinin ardından harekete geçti. Bu kapsamda 10 bin okulda polis ekipleri görevlendirilirken okul saldırılarına ilişkin tehditler nedeniyle bir grup genç gözaltına alındı. Büyük kısmı internet üzerinden tehditler savurduğu gerekçesiyle 10 kişiyi gözaltına alan polis gün içerisinde yeni gözaltı olabileceğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında Varşova'da sınıf içi bir grup sohbetinde bıçak fotoğrafı paylaşarak diğer öğrencileri tehdit eden 13 yaşında bir çocuk, Varşova'da bir okul yerleşkesinde yanında bıçak ve maytaplarla yakalanan 14 yaşında bir çocuk ve başkentin hemen dışındaki Pruszkow bölgesinde ölüm tehditleri içeren bir video paylaşan 15 yaşındaki iki gencin bulunduğu kaydedildi.

Polis bugün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturmalarda sosyal medyada yayın saldırı tehditlerine ilişkin bir kanıt bulunamadığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, Polonya basınına yaptığı açıklamada, "İnternette duygusal yoğunluklu ve yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunlar anlaşılabilir bir kaygıdan kaynaklanan ani tepkiler olsa da, ülke çapında herhangi bir 'meydan okuma' (challenge) eylemine ilişkin kanıt bulunmuyor. Birkaç kişinin bir grup içinde bir plan hazırlaması ya da bir 'taklitçi' vaka ihtimalini göz ardı edemeyiz. Ancak şu an itibarıyla, birilerine zarar vermek amacıyla organize bir gruptan kaynaklanan tehdide dair herhangi bir kanıt yok" dedi.

Ne olmuştu?

Dün kaskına kamera takan 15 yaşındaki bir genç Varşova'nın kuzeydoğusundaki Leszczydol-Nowiny'de bulunan ilkokulda bir çalışanı öldürmüş ve iki kişiyi yaralamıştı. Çarşamba günü de ülkenin kuzeydoğusundaki Ostroleka'da bulunan başka bir okulda 19 yaşındaki bir genç kendisi de dahil 10 kişiyi yaralamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı