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Polonya'da Gözaltındaki Şahıs Polisleri Vurdu

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Polonya'nın Wroclaw şehrinde gözaltına alınan bir kişi, karakola götürülürken araçtaki 2 polisi başından vurdu. Saldırgan 10 saat sonra yakalandı.

Polonya'nın Wroclaw şehrinde gözaltına alınan bir kişi karakola götürüldüğü esnada araçtaki 2 polisi başından vurdu.

Polonya'nın batısında bulunan Wroclaw şehrinde gece saatlerinde polise silahlı saldırı düzenlendi. Polisin dolandırıcılık ve hırsızlıktan 6 ay hapis cezası olan Maksymilian Fasciszewski'yi gözaltına almasıyla yaşanan olayda Fasciszewski, nezarete götürülmesi için iki sivil polise teslim edildi. İki sivil polis, Fasciszewski'yi elleri önden kelepçeli şekilde aracın arka koltuğuna oturttuktan sonra kendileri de ön koltuğa oturarak karakola doğru hareket etti. Ancak araç karakola birkaç yüz metre mesafedeki Sudecka sokakta seyrettiği sırada arka koltukta oturan Fasciszewski silahını çekerek ön koltuktaki iki polisi kafasından vurdu. Şahıs, elleri kelepçeli şekilde araçtan inerek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken, Wroclaw şehrindeki tüm polisler gece yarısı göreve çağrıldı.

Saldırgan 10 saat sonra yakalandı

Sabahın erken saatlerinde Wroclaw halkına tehlikeli bir şahsın arandığı, silahlı olabileceği, dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları yönünde sms gönderdi. Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk da sabaha karşı Wroclaw'a giderken, 44 yaşındaki şahsın yerini bildirenlere ya da yakalanmasında yardımcı olacak kişilere 100 bin zloti (yaklaşık 725 bin TL) ödül verileceğini açıkladı. Binlerce polis tarafından aranan Maksymilian Fasciszewski yaklaşık 10 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahsın bugün "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan, resmi olmayan bilgilere göre evinde gözaltına alınan Fasciszewski'nin hem gözaltına alan hem de nezarete götüren polisler tarafından üzerinin aranmadığı ileri sürüldü. Şahsın araçla karakola götürüldüğü esnada prosedürler gereği yanına bir polisin oturması gerekirken, polislerin ön koltuğa oturarak Maksymilian Fasciszewski'yi arka koltukta yalnız oturttuğu da merak ediliyor. Wroclaw polisi tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmazken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirdi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Wroclaw Polonya Mahkeme Saldırı Güvenlik Gözaltı Suç 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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