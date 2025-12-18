Polonya doğu sınırına anti-personel kara mayınları konuşlandıracak

Polonya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez anti-personel kara mayınlarının üretimine yeniden başlayarak bu mayınları ülkenin doğu sınırına konuşlandırma kararı aldı.

Polonya, sınır güvenliğini artırmak için harekete geçti. Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkesinin Belarus ve Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırlarını güçlendirmek için anti-personel kara mayınları döşeyeceklerini söyledi.

"Polonya, 26 Şubat'ta Ottawa Anlaşması'ndan çekilecek"

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, Norveç hariç Rusya ile sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinin anti-personel mayınlarının kullanılması, depolanması ve üretilmesini yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamalarının ardından Polonya'nın da 26 Şubat 2026 tarihinde söz konusu anlaşmadan çekileceğini bildirdi. Soğuk Savaş'ın ardından ilk kez anti-personel mayın üretimine başlayacaklarını belirten Pawel Zalewski, mayınların Doğu Kalkanı projesinin bir unsuru olacağını ifade etti. "Mümkün olan en kısa sürede, büyük miktarlarla ilgileniyoruz" şeklinde konuşan Zalewski, üretilecek mayınların Polonya'nın güvenlik ihtiyacını karşılanmasının ardından Ukrayna'ya da ihraç edilebileceğini söyledi.

Polonya ordusuna mayın tedarik etmekte olan devlet şirketi Belma'ya göre, doğu sınırı için 5-6 milyon mayına ihtiyaç duyulmakta. Yıllık 100 bine yakın mayın üreten Belma, bunu 1 milyon 200 bine çıkarabileceğini bildirdi. - VARŞOVA