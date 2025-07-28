Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak'ın akıbeti belli oldu

Bodrum'da emniyet şeridini ihlal edip polisin "dur" ihtarına uymayan Dilan Çıtak, polis memurunun üzerine aracını sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Havaya ateş açılarak durdurulan Çıtak, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, bu kez Bodrum trafiğinde yaşadığı olayla gündeme geldi. Daha önce uçak yolculuklarında yaşadığı gerginliklerle dikkat çeken Çıtak, bu kez Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda yaşanan olayla adından söz ettirdi.

EMNİYET ŞERİDİNDEN GİTTİ, POLİS "DUR" DEDİ

Emniyet şeridinde ilerlediği belirlenen Dilan Çıtak'ın kullandığı araç, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Çıtak'tan ehliyet ve ruhsat istedi. Ancak iddiaya göre, Çıtak polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak aracını hareket ettirdi ve bir polis memurunun üzerine doğru sürdü.

ARACINI KİLİTLEDİ, POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polis memurları araçtan inmesi için Çıtak'a defalarca uyarıda bulundu. Ancak genç şarkıcı, bu uyarılara rağmen aracını yeniden hareket ettirdi. Bu gelişme üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

Çıtak bir süre sonra aracını yol kenarında bırakıp başka bir otomobile bindi. Ardından tekrar kendi aracına dönerek kapıları kilitledi. Polis, silahını doğrultarak uyarılarını sürdürdü. Gergin dakikaların ardından Çıtak, aracın kapısını açtı ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

"BEN İBRAHİM TATLISES'İN KIZIYIM" ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Gözaltı işlemleri sırasında, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" şeklinde çıkışlarda bulunduğu iddia edilen Dilan Çıtak, sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama" ve "Kamu görevlisine direnme" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haberi gazeteci Emrullah Erdinç sosyal medya sayfasından, "Şarkıcı Dilan Çıtak, savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı." İfadeleriyle duyurdu.