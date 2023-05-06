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Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar

3. Sayfa Haberleri

Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar Artvin'in Hopa ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince kaçak içki ve sigara operasyonu düzenlendi.

Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince kaçak içki ve sigara operasyonu düzenlendi. Cadde üzerinde tezgah açan yabancı uyruklu satıcılar nereye kaçacağını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinin en işlek caddelerinden birinde seyyar tezgah açıp kaçak içki ve sigara satan yabancı uyruklu satıcılara, polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi.

Karşılarında zabıta ve polis ekiplerini gören satıcılar nereye kaçacaklarını şaşırırken, o görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan içki ve sigaralara el konulurken, satıcılara ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Usta - 3. Sayfa

Zabıta 3. Sayfa Haberler

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