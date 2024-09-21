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Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi! Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı

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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta güçlük çeken taksi şoförünün yardımına koştu. Heimlich manevrası uygulayan polis, taksi şoförünün hayatını kurtardı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi girişinde nöbet tutan polis memuru, nefes almakta zorluk çeken taksi şoförüne müdahale ederek hayatını kurtardı. Gece saat 00.10'da meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

NÖBET SIRASINDA YARDIMA KOŞTU

Koruma Polislerinden Gökhan Dağkıran, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tuttuğu sırada bir taksinin yavaşladığını fark etti. Taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını gören Koruma Polisi anında müdahale etti. Taksi şoförünün sırtına vurarak nefes almasını sağlamaya çalışan Polis memuru Dağkıran, daha sonra Heimlich manevrası uyguladı. Polis, zamanında müdahaleyle sürücünün hayata tutunmasını sağladı.

Polisin müdahalesi olmasa ölebilirdi! Tek hamlede taksi şoförünü kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik 3-sayfa Ankara Yaşam Polis

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