"Dur" ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oluyordu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü tehlikeli bir şekilde kaçarken, yaşanan anlar araç kamerasına yansıdı. Sürücü, polis takibinden kaçmak için manevralar yaparken kaldırıma çarptı.
Alınan bilgiye göre, 78 ABF 661 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisi peşine takan şüpheli, izini kaybettirmek amacıyla Barış Mahallesi yönüne ilerledi.
Kireçkuyusu mevkisi istikametine kaçışını sürdüren sürücü, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kaldırıma çarptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçan şüphelinin yanındaki yolcu polis ekiplerince yakalandı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonunda tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlemleri uygulandı.
Öte yandan, kaçış sırasında otomobilin karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar araç içi kamerasınca kaydedildi. - KARABÜK