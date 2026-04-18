"Dur" ihtarına uymayan sürücü faciaya neden oluyordu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü tehlikeli bir şekilde kaçarken, yaşanan anlar araç kamerasına yansıdı. Sürücü, polis takibinden kaçmak için manevralar yaparken kaldırıma çarptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçışı sırasında yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 78 ABF 661 plakalı otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisi peşine takan şüpheli, izini kaybettirmek amacıyla Barış Mahallesi yönüne ilerledi.

Kireçkuyusu mevkisi istikametine kaçışını sürdüren sürücü, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kaldırıma çarptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçan şüphelinin yanındaki yolcu polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonunda tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlemleri uygulandı.

Öte yandan, kaçış sırasında otomobilin karşı yönden gelen bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar araç içi kamerasınca kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar! 2 gemiye ateş açıldı
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Ateşkes ihlal edildi, Hamaney yeniden "savaş" dedi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil...
Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

Eski kaptanlar dümene geçti