Üye Girişi
Haberler
ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz

Biden, görevi bırakmasına günler kala Gazze için güzel haberi verdi
İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak

İsrail askerleri Netanyahu'ya karşı bayrak açtı!
ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerini görünce camdan atlayan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç feci şekilde can verdi.

Korkunç olay Küçükçekmece'de yaşandı. 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç, polis ekiplerini görünce camdan atladı ve demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti.

1. KATIN PENCERESİNDEN ATLADI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir grup şahıs cadde üzerinde yürüdükleri sırada polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Yaşadıkları daireye kaçan şahıslardan bazıları, ekiplerin kendilerini kovalayarak binaya girdiğini görünce 1. katın penceresinden aşağı atladı.

BİNA GİRİŞİNDEKİ DEMİR KAPI KORKULUĞUNA SAPLANDI

Arkadaşları gibi aşağı atlayan Mısır uyruklu A.Z.Y.'nin (19) gövdesine bina girişindeki demir kapı korkuluğu saplandı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 3 KİŞİ KAYIPLARA KARIŞTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, 3 kişi ise kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla morga götürüldü.

DEHŞET ANI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mısır uyruklu gencin kaçmaya çalışırken yaralandıktan sonra yere yığıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi

Polisi görünce camdan atlayan genç demir korkuluğun üzerine düşerek can verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

ABD'deki yangınların ekonomik zararı ülkeyi zora sokacak
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
img

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Her suclu insanın sonu bu olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Özer:

Suçlu ki kaçtı her suçlunun sonu bu olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu

Mert Demir para karşılığı ilişki iddiası sonrası ilk kez konuştu
Hemen yanıt geldi: Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak Fenerbahçe paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 14 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 14 Ocak Ataşehir, Avcılar, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Narin Güran'ın annesi itiraf etti mi, ne dedi? Yüksel Güran kimi suçladı? Bursa elektrik kesintisi! 14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 14 Ocak Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 14 Ocak Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 14 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.