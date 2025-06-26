Polis Uygulamasında Motor Kısmından Kedi Çıktı

Polis Uygulamasında Motor Kısmından Kedi Çıktı
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Aksaray'da polis, şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari aracın motor kısmından kedi çıkardı. Miyavlama sesleriyle durumu fark eden polis ve sürücü, kediyi kurtardı.

Aksaray'da asayiş uygulaması yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari aracın motor kısmından kedi çıktı. Polisin şüphesi kediyi kurtarırken, miyavlama sesleriyle durumu fark eden polis ve araç sahibi kediyi sağ salim çıkarttı.

Olay, Dere Mahallesi 652 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motosikletli Yunus timleri, şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ACY 233 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Polisin M.T. (22) isimli sürücü ve aracında inceleme yaptığı esnada kedi sesleri duyan polis sürücüye aracın motor kaputunu açtırdı. Kaputun açılmasıyla motor kısmında siyah bir kedi göründü. Miyavlayıp korkan kedi motorun alt kısmına doğru kaçınca polis ve araç sahibi kediyi çıkarıp kurtarmak için kolları sıvadı. Bir süre yapılan çalışmayla kedi aracın motor kısmından çıkarılırken, araç sürücüsü polis memurlarına, "İyi ki durdurmuşsunuz abi yoksa katil olacaktım" diye teşekkür etti. Kurtarıldıktan sonra serbest bırakılan kedi bir süre sonra gözden kayboldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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