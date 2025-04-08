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Polis, Tırdaki Uykudaki Kaçak Göçmenleri Uyandırdı

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Amasya'da, polis tarafından durdurulan koyun taşıyan 2 tırda Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen bulundu. Uyur halde bulunan göçmenler güçlükle uyandırıldı, tır sürücüleri gözaltına alındı.

Polis, uykudaki kaçak göçmenleri böyle uyandırdı...Koyun taşıyan 2 tırdan 5 kaçak göçmen çıktı

AMASYA - Amasya'da polis tarafından durdurulan koyun taşıyan 2 tırdan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen çıktı. Polis, tırların yatak kısmında uyur halde bulduğu kaçak göçmenleri güçlükle uyandırdı. Tırların sürücüleri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kars'tan yola çıkıp İstanbul yönüne peş peşe gitmekte olan koyun yüklü 2 tır, Amasya girişinde polis tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tırlarda arama yaptı. Tırların 2 katlı yatak kısımlarından Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen çıktı. Polisler, uyur halde buldukları kaçak göçmenleri güçlükle uyandırdı.

Dorselerinde koyunların bulunduğu tırlar, Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Tır sürücüleri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler hakkında da işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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