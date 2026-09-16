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Polis öğrencilerle buluştu

Polis öğrencilerle buluştu
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Erzurum’da okul çevrelerinde yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapan Motosikletli Polis Timleri, Faik Güngör Ortaokulu’nda öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzurum'da okul çevrelerinde yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapan Motosikletli Polis Timleri, Faik Güngör Ortaokulu'nda öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen etkinlikte; öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken, Motosikletli Polis Timlerin kullandığı motosikletler ve görevleri hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği programla, polislik mesleğini yakından tanımalarına ve emniyet teşkilatıyla olan iletişimlerinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da, 12 Mart İlkokulu ve Faik Güngör Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve gençlerle bir araya geldi. Karaburun, okulda alınan emniyet tedbirlerini de yerinde denetledi. Denetimde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin de hazır bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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