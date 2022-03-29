Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada - Haberler

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Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı. Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü geçişinde Ömer Y. yönetimindeki 61 M 0027 plakalı minibüs yoldan dönmek üzereyken karşı yönden gelen Ali Şen'in kullandığı 61 A 5492 plakalı polis motosikleti çarpıştı. Kazada polis memuru Ali Şen, yaralanırken yaralı polis önce Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. - TRABZON

Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Akçaabat, Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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