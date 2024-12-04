Polis memurundan akılalmaz dolandırıcılık, milyarder iş adamını kandırdı

Bir dönem Ankara Adliyesi'nde savcı koruması olarak görev yapan kadın polis memuru Selin M., ABD'de yaşayan milyarder iş insanı Alper Ferudun'u yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

"SENİN İÇİN UĞRAŞIYORUM BEBEĞİM"

Alper Ferudun, karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Selin M., iş adamından "dosyasını kapatmak için hakim ve savcılara vermek üzere" 500 bin dolar talep etti. Mesajlarında, "Adalet Bakan Yardımcısı'na ulaştım, Cumhurbaşkanı danışmanını aradım, senin için uğraşıyorum bebeğim" gibi ifadeler kullandığı tespit edilen polis memurunun, Ferudun'u Ankara'daki bir savcıyla tanıştırdığı da ortaya çıktı.

ÜST DÜZEY BAĞLANTILARI OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KANDIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre şikayet dilekçesinde Ferudun, Selin M.'nin kendisini üst düzey bağlantıları olduğunu söyleyerek kandırdığını ve davasını çözmek için para aldığını öne sürdü. Selin M. ise ifadesinde, Ferudun ile sevgili olduklarını ve iş adamının kendisine pahalı hediyeler göndermeyi alışkanlık haline getirdiğini savundu. Alınan paraları ise "hediye" olarak nitelendirdi.

Ferudun, şikayet dilekçesinde polis memuruna 500 bin dolar ve 1 milyon 450 bin TL verdiğini belirtti. İddiasına göre Selin M., parayı "dava süreci için kullanacağı" gerekçesiyle alarak ofisteki kasasına koydu. Ferudun ayrıca, Selin M.'nin kendisiyle yaptığı yazışmaları ve bir danışmanlık sözleşmesini de delil olarak sundu.

DEVLET BÜYÜKLERİNİ KULLANARAK KANDIRDI

Soruşturma kapsamında, Selin M.'nin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu ve henüz mezun olmadan bir rezidansta lüks bir ofis kiraladığı belirlendi. Ayrıca, iş adamını "Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve hakim-savcılarla yakın ilişkileri olduğu" iddiasıyla kandırdığı öne sürüldü.

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Selin M., Ferudun'un iddialarını yalanladı. "Yalnızca hukuki yardım sağlamak için tanıdığım savcı ve avukatlara yönlendirmelerde bulundum" diyen polis memuru, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin M. dolandırıcılık iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.