Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü

Dün gece saatlerinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kişiye, polis memuru tarafından şiddet uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

İddiaya göre; darbedilen kişinin alkollü olduğu ve bölgede taşkınlık yaptığı öne sürüldü. Ancak olayın çıkış sebebine ve polis müdahalesinin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

HAREKETSİZ YATTIĞI HALDE DURMADI

Görüntülerde şiddet uygulanan şahsın bir süre sonra yerde hareketsiz yattığı buna rağmen polis memurunun vurmaya devam ettiği görüldü.