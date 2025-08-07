Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Sancaktepe Sarıgazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişiye polis memurunun şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın nedeni bilinmezken yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Dün gece saatlerinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kişiye, polis memuru tarafından şiddet uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR
İddiaya göre; darbedilen kişinin alkollü olduğu ve bölgede taşkınlık yaptığı öne sürüldü. Ancak olayın çıkış sebebine ve polis müdahalesinin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
HAREKETSİZ YATTIĞI HALDE DURMADI
Görüntülerde şiddet uygulanan şahsın bir süre sonra yerde hareketsiz yattığı buna rağmen polis memurunun vurmaya devam ettiği görüldü.