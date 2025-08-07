Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü

Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Haber Videosu

Sancaktepe Sarıgazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir kişiye polis memurunun şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın nedeni bilinmezken yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dün gece saatlerinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kişiye, polis memuru tarafından şiddet uygulandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

İddiaya göre; darbedilen kişinin alkollü olduğu ve bölgede taşkınlık yaptığı öne sürüldü. Ancak olayın çıkış sebebine ve polis müdahalesinin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

HAREKETSİZ YATTIĞI HALDE DURMADI

Görüntülerde şiddet uygulanan şahsın bir süre sonra yerde hareketsiz yattığı buna rağmen polis memurunun vurmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıKerime Aşcı:

Polis boş yere şiddet uygulamaz Allah bilir ne yaptı

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Efendimiz s.a.v savaş esrilerine bile zulmü yasaklamistir!

yanıt28
yanıt15
Haber YorumlarıArarat Arat:

umarım senin başında gelir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEdi 67:

polis teşkilatında böyle piskikeri barındırmayan

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

ÇAKAL edi67

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

niye polisi sucluyonki ne ipnelik yaptı kim bilir durduk yerde yapmaz

yanıt14
yanıt10
Haber Yorumlarıfc4vtww2vs:

içişlerine sesleniyorum bu bir zorbalıktır o polis derhal görevden alınması lazım

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMAJESTIK:

Sokaklarda serserii istemiyoruz içmiş uyuşmuş sağa sola kusan mgandalar istemiyoruz, polisi değil sokakları kirletenleri hedef gösterin

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

ellerine sağlık abim

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu

Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

16 yıllık bankacı her şeyi geride bıraktı! Yeni mesleği şaşırtıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.