Polis Memuru, Tartışma Sonucu Teknikeri Tabancayla Öldürdü

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü Koçoğlu'nun, husumet yüzünden aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü tekniker Fevzi Süleyman Sökmen (35), Osmaniye'de toprağa verildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü Koçoğlu ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Fevzi Süleyman Sökmen tartıştı. Bu sırada Koçoğlu, beylik tabancasıyla Sökmen'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sökmen'in öldüğünü belirledi. Sökmen'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü Koçoğlu, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sökmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Fevzi Süleyman Sökmen, Toprakkale ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası, Dağıstan Mahallesi Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan polis memuru Şükrü Koçoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.