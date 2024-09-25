Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının sabıka dosyası ortaya çıktı

Annesi defalarca kez şikayetçi olmuş

İSTANBUL - Ümraniye'de 22 Eylül 2024 tarihinde görevi başındayken polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin sabıka kaydının detayları ortaya çıktı. Darp ettiği annesi Pınar Geçti'nin, oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle defalarca kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ümraniye'de Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 22 Eylül 2024 tarihinde görevi başındayken polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin sabıka kaydının detayları ortaya çıktı.

Komşusunu tehdit edip, arkadaşını bıçaklamış

26 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs Yunus Emre Geçti isimli şahsın 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli şahsın aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli şahsın motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti'yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.'nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli şahsı bıçakladığı öğrenildi.

Doktora tehdit ve hakaretler yağdırmış

5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli şahsın motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Ö.G.'ye, annesinin bacağının ağrıdığını ve öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 ayrı "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.

"'Benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek saldırdı"

Ümraniye'de 2 Temmuz 2021 tarihinde, polis ekipleri tarafından durdurulan Yunus Emre Geçti isimli şahıstan şarjörüne 10 adet kurusıkı fişeği basılı olan tabanca ele geçirildiği, ayrıca şüpheli şahsın üzerinden 41 adet kurusıkı fişek elde edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli şahsı 'benimle ilişkiye girmek zorundasın' diyerek direttiği ve A.E.Ş.'ye saldırdığı, telefonunu alıp kırarak 'cinsel saldırı' ve 'gasp' suçlarını işlediği, Ataşehir'de 18 Eylül 2022 tarihinde de darp ettiği bir şahsın parasını gasp ettiği öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin 13 Kasım 2022 tarihinde amcası A.G.'yi yaraladığı, annesi Pınar Geçti'nin oğlu Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, oğlunun amcası ile arasında yaşanan olay sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, oğlunun eve gelince tartışma olduğunu ve kendilerini tehdit ettiğini söylediği de suç dosyası içerisinde yer aldı.

Annesinin defalarca kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş'ta D.K. isimli şahsı arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği öğrenildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti'nin M.B. isimli şahsı arayıp bankadan aradığını söyleyerek, "Uyguna kredi imkanımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım" dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli Geçti'ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi. Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti'nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.