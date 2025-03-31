Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Mehmet Eren Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hamzalar Kabarmut grup yolunda devrildi.

YARALANA 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Eren Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS MEMURU YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yapan araç sürücüsü 26 yaşındaki Mehmet Eren Yılmaz, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.