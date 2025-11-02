Polis Kılığında Dolandırıcılık: Yaşlı Çift 1,5 Milyon TL'ye Aldandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para ile dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim 2025 günü Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal (78), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak 28 Ekim günü telefonla arandıktan sonra evlerine gelen şahısların "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle kendilerini kandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların, yaşlı çiftin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 1.500 Euro nakit para ve 645 bin 265 TL'yi havale yoluyla alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Antalya'da yakalandılar

Olayın ardından Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri, telefon analizleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen C.G. (37) ve K.E. (28) isimli şahıslar, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler, ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar'a getirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.