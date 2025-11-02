Haberler

Polis Kılığında Dolandırıcılık: Yaşlı Çift 1,5 Milyon TL'ye Aldandı

Polis Kılığında Dolandırıcılık: Yaşlı Çift 1,5 Milyon TL'ye Aldandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve parayla kandırarak dolandırdı. Olay sonrası yapılan operasyonla şüpheliler Antalya'da yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para ile dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim 2025 günü Yeter Günal (68) ve eşi Seyit Sami Günal (78), Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak 28 Ekim günü telefonla arandıktan sonra evlerine gelen şahısların "adınız terör olaylarına karıştı" bahanesiyle kendilerini kandırdıklarını belirtti. Dolandırıcıların, yaşlı çiftin yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 1.500 Euro nakit para ve 645 bin 265 TL'yi havale yoluyla alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Antalya'da yakalandılar

Olayın ardından Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan kamera incelemeleri, telefon analizleri ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen C.G. (37) ve K.E. (28) isimli şahıslar, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler, ele geçirilen suç eşyalarıyla birlikte Niksar'a getirildi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Alp Dağları'nda çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Alp Dağları'nda çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.