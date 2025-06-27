Polis, Kadına Şiddet İhbarına Giderken Bıçaklandı

Polis, Kadına Şiddet İhbarına Giderken Bıçaklandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kadına şiddet ihbarına giden polis memuru, karısını darp eden saldırgan tarafından bıçakla yaralandı. Saldırganın aile içi şiddet suçundan cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kadına şiddet ihbarına giden polis, karısını darp eden saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen polis hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan saldırganın aile içi şiddet suçundan cezaevine girdiği ve geçtiğimiz hafta tahliye edildiği öğrenildi.

Olay saat 03.00 sıralarında Tepekule Mahallesi 2063 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. KADES ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, karısına şiddet uyguladığı bilgisi üzerine S.Ö.'ye (36) ait evin kapısını çaldı. Kapıyı açan S.Ö., karşısında polis ekiplerini görünce elindeki bıçakla polise saldırdı. Saldırgan bıçağı savurduğu polis memuru M.U.'yu, bacağından yaralandı. Saldırgan diğer polisler tarafından bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuru M.U.'yu ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralanan saldırgan ise yine ambulansla İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cezaevinden geçtiğimiz hafta tahliye edilmiş

Öte yandan saldırganın 12 suç kaydının bulunduğu, aile içi şiddet suçundan cezaevinde bulunduğu ve 20 Haziran günü tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan saldırgan S.Ö.'nün olay anında alkollü olduğunun tespit edildiği de belirtildi.

Polis memurunu yaralayan saldırgan S.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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