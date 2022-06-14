Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmediKent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılarDirft yapan 4 sürücüyü kameralardan... - Haberler

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Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmediKent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılarDirft yapan 4 sürücüyü kameralardan...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmedi Kent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılar Dirft yapan 4 sürücüyü kameralardan tespit eden polis yaklaşık 40 bin TL ceza kesti Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçe merkezindeki meydan başta olmak üzere trafik yoğunluğunun...

- Polis drift atan otomobil sürücülerini affetmedi

Kent meydanında onlarca kişinin canını hiçe sayıp drift yaptılar

Dirft yapan 4 sürücüyü kameralardan tespit eden polis yaklaşık 40 bin TL ceza kesti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçe merkezindeki meydan başta olmak üzere trafik yoğunluğunun olduğu caddelerden drift atan otomobil sürücülerini polis affetmedi. Güvenlik kameralarından tespit edilen 4 sürücüye yaklaşık 40 bin TL ceza kesilirken, sürücülerin çevredekilerin canını hiçe sayarak drift yaptıkları anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drift yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. İlçe genelindeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kent meydanı başta olmak üzere ilçenin 4 farklı noktasında drift yapıldığını tespit etti. Ardından araçların plakalarını belirleyen ekipler daha sonra sürücülerin peşine düştü. Ekipler 4 araç sürücüsüne ayrı ayrı 9 bin 125 TL olmak üzere yaklaşık 40 bin lira para cezası kesti.

Öte yandan, kameralara yansıyan görüntüler ise sürücülerin, çevredeki diğer sürücü ve yayların canını hiçe sayarak drif yaparak araçlarını kaydırdıklarını göz önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı / Kadir Han Çakır - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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