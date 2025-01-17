Polis derin uykudaki genci otomobili sallayarak uyandırdı

Aksaray'da Pamucak Mahallesi 902 Sokak'ta ilginç bir olay yaşandı. Yoldan geçen vatandaşlar, 06 LSY 45 plakalı otomobilde bir şahsın kıpırdamadan yattığını görünce durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

DERİN UYKUDAN BİR TÜRLÜ UYANMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda yapılan aramada aracı bulan polis ve sağlıkçılar araç içinde uyuyan şahsı uyandırmak için uzun uğraşlar verdi. Defalarca cama vurulmasına rağmen genç uyanmayınca polis bir yandan bağırarak sesini duyurmaya bir yandan da aracın tavanına vurup şahsı uyandırmaya çalıştı.

POLİSLER ÇAREYİ ARABAYI SALLAMAKTA BULDU

Genç uyanmayınca polis memurları bu kez de aracı sallayarak uyandırmaya çalıştı. Bir süre aracı sallayan polis memurları şahsı uyandırmayı başardı. Aracın sallanmasının ardından uyanan genç, dışarıda polis ve sağlık ekiplerini görünce hayret içinde kaldı.

ANAHTARINI UNUTTUĞU İÇİN ARABADA UYUMUŞ

Aracın kapısını açan gence ilk olarak "İyi misin?" diye soran polis memurları, M.G.U. isimli genci Genel Bilgi Taramasından geçirdi. Herhangi bir sorunu olmayan genç serbest bırakılırken, gencin evinin anahtarını çalıştığı iş yerinde unuttuğu ve gece geldiğinde evine giremediği için araçta uyuduğu öğrenildi.