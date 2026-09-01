Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 700 Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı