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Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 700 Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 700 Paket Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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