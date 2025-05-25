Polatlı'daki Soğan Depo Kavgası Güvenlik Kamerasında

Polatlı'daki Soğan Depo Kavgası Güvenlik Kamerasında
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir soğan deposunda çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde soğan işçilerinin çalıştığı depoda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde bir soğan deposunda çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Depoya gelen kişinin bir işçiye saldırmasıyla çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Kavga anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, diğer işçilerin ise kavgayı ayırmak için araya girdiği görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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