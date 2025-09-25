Haberler

Polatlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Polatlı Sakarya Kışlası Tesislerinde çalışan 3 kişinin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde seyreden İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona çarptı. Hafif ticari aracın kamyonun altına girdiği kazada Havva Nur Dursun (19) ve Aleyna Kılınç (20) olay yerinde hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan hafif ticari aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin kamyon sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

"Bu adama çok saygı duyuyorum"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.