Polatlı'da Trafik Kavgası: 10 Kişiyle Mücadele Eden K.T. Yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte drift yaptığı iddia edilen şahıslar ile kavga ederken yaralanan K.T., kendisine saldıranların 10 kişi olduğunu iddia etti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesi Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, trafikte başlayan tartışmanın şiddetlenmesinin ardından K.T., S.T. ve S.Y. isimli şahıslar ile H.Y.Y., R.Y., A.Y. ve B.T. arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından çıkan kavgada, K.T., H.Y.Y., R.Y., A.Y. ve B.T.'nin yaralandığını tespit etti. Polis ekibinin ise olayla ilgili başlattığı inceleme sonucunda Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"10 kişiyle mücadele etmeye çalıştım"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan K.T., akşam saatlerinde annesiyle bahçelerine gittiğini söyledi. K.T., tekel bayiinden çıkan 3 kişinin siyah bir otomobille drift atarak şerit ihlali yaptığını iddia etti. Daha sonra arabayla geçerken şahısların kendisine küfrettiğini belirten K.T., yanında annesi olduğu için uzatmak istemediğini kaydetti. O sırada olayı gören S.Y.'nin tepki göstermesiyle olayın alevlendiğini kaydetti. Kendisine 'arabayı düzgün sürsene' diyerek hakaret ettiklerini ileri süren K.T., şöyle konuştu:

"Sonra da arabadan el frenini çekip inerek üzerime yürüdüler. Onlar arabadan inince ben de arabadan inmek durumunda kaldım. 3 kişi üzerime gelince ve annem de yanımda olduğu için anneme 'anne hadi hemen geçelim, uzatmayalım' dedim. Üzerime geliyor ve hakaret ediyorlardı. O esnada dışardan biri 'utanmıyor musunuz, 3 kişi 1 adama hakaret ediyorsunuz' diye araya girdi. Sonra konu benden çıkıp o vatandaşa döndü. Ben de beni savunmak için konuya dahil olan kişiyi yalnız bırakmamak için ayırmaya gittim. Annem de geldi ayırmaya. Annem de ben de ayırmaya çalışırken çocuğa hakaret ediyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Karşı taraftan bana yumruk geldi. Daha sonra ben de savunmaya geçerek karşılık verdim. Bir anda kahveden 4 kişi geldi. Bir baktım etrafımda neredeyse 10 kişi var. 10 kişiyle mücadele etmeye çalıştım."

"Avukatlarım aracılığıyla davanın peşindeyiz"

Yanında annesi olduğu için konuyu uzatma niyeti olmadığını aktaran K.T., "Arabaya geri dönüyordum ta ki dışardaki vatandaş konuya dahil olana kadar. Annemin yerde sürüklenmeleri, annemin çığlıkları beni çok rahatsız etti ve sinirlendirdi. Avukatlarım aracılığıyla davanın peşindeyiz" diye konuştu. - ANKARA