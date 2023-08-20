Polatlı'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Polatlı'da iki ayrı trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kazaların ikisi de otomobillerin römorka arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk kaza saat 21.30 sıralarında Polatlı- Konya yolu Karahamzalı Mahallesi çıkışında meydana geldi. Almanya'dan Türkiye'ye yakınlarını ziyarete gelen ve Şıh Ahmet Mahallesi'nden dönen Osman Doray'a ait yurtdışı plakalı otomobil, Polatlı istikametine gelen buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sürücü Yakup Doray hayatını kaybetti. Araç içerisindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.

İkinci kaza ise 22.00 sıralarında Yaralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Türktacir ve Yaralı yolu üzerinde seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.