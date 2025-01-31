Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.

PARLAK VE YUVARLAK

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü.

VATANDAŞLAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.