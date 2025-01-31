Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz

BM'nin Kıbrıs kararına Türkiye'den sert tepki
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı

Gözaltına alınan akademisyen hakkında karar verildi
Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest

Trump'ın tehditlerine o ülkeden rest
Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Savcılığın yazısında ortaya çıktı! MERNİS'e sızıp bilgileri sattılar

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu öne sürdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

PARLAK VE YUVARLAK

Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü

VATANDAŞLAR PEŞİNE DÜŞTÜ

Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
img

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
img

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıömer sönmez:

Ben bu cismi her akşam be sabah güneş doğmadan görüyorum bu cisimden birtane değil 100 den fazla var araştırma yapılması lazım birde radara düşmüyor bu cisim kanıtlı videoları kameraya yansıyanı çeliyorum sürekli alcak uçuşlarında genelde. Çok yüksekde uçuyor bu cisim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Bunlar Dron.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

Siverek'te meydan savaşı! İki aile birbirine girdi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.