Ankara semalarında esrarengiz cisim! Vatandaşlar peşine düştü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünde görülen esrarengiz cisim merak uyandırdı. Vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu öne sürdü.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde gökyüzünden düşen cismi görüntüleyen vatandaşlar, cismin göktaşı olduğunu iddia etti.
PARLAK VE YUVARLAK
Bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde cismin parlak ve yuvarlak olduğu görüldü.
VATANDAŞLAR PEŞİNE DÜŞTÜ
Polatlı'da yaşayan vatandaşlar, göktaşı olduğunu düşündükleri cismi aramaya başladı.