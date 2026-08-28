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Polatlı'da Çukura Düşen Kişi Ağır Yaralandı

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Ankara Polatlı'da yabancı uyruklu M.B., çukura düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kişi, durumunun ağır olması nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde çukura düşen yabancı uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu M.B. (44), henüz belirlenemeyen bir nedenle çukura düştü. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan M.B., Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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