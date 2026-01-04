Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir evde boya-badana yapan tarım işçileri zehirlendi. Boyanın içine konulan katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 tarım işçisi ile 1 bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Ankara'nın Polatlı ilçesinde boyaya eklenen katkı maddesinden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Zehirlenenler arasında 3 tarım işçisi, bir bebek ve 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi daha bulunuyor.
- 3 tarım işçisi ve bebeğin durumu ağır olarak değerlendiriliyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine koydukları katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen 3 tarım işçisi ve bir bebeğin aralarında olduğu 8 kişi hastanede tedaviye alındı.
EVDE BOYA YAPARKEN BAYILDILAR
Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Yenimahalle'deki Ermiş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.
3 TARIM İŞÇİSİ İLE BEBEĞİN DURUMU AĞIR
İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre, 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edildi. Böylece hastaneye sevk edilenlerin sayısı 8'e çıktı.