Polatlı'da Besihanede Metan Gazından 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Besihanede Metan Gazından 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besihanede metan gazına maruz kalan 2 Afgan işçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçilerin cesetleri gübre çukurunda bulundu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besihanede metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Polatlı'nın Türkkarsak Mahallesi'ndeki bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde besihaneye gelen çalışanlar, ahır bölümünün alt tarafındaki gübre çukurunda Afgan uyruklu 2 işçiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen işçiler kurtarılamadı. İlk tespitlere göre hayvan atıklarının biriktiği çukurda metan gazına maruz kalan işçilerin Afganistan uyruklu Muhammed Rahim (23) ve soyadı belirlenemeyen Ahmed olduğu belirtildi.

Zeydullah Aşuri, 2 Afganistan uyruklu işçiyi dün akşam uzaktan çalışırken gördüğünü, çalıştıkları bölümde sabaha kadar ışığın sönmediğini belirtti. Sabah komşusunun kendisini arayarak jandarmanın geldiğini söylediğini anlatan Aşuri, ancak bu durumdan haberinin olmadığını, telefonla ulaşmaya çalıştığında ise işçilerin telefonlarının kapalı olduğunu söyledi. Cinayet şüphesinin olmadığını vurgulayan Zeydullah, olaya tanık olan bir kişinin işçilerden birinin gübre dolu çukura düştüğünü gördüğünü aktardığını, çukurun kapağı kaldırıldığında işçinin gübre dolu çukurda hareketsiz halde bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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