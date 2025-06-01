Polatlı'da Açık Çukura Düşen Otomobil Vatandaşları Tedirgin Etti

Polatlı'da Açık Çukura Düşen Otomobil Vatandaşları Tedirgin Etti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatları yenileme çalışmaları sonrası açık bırakılan çukura bir otomobil düştü. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, tehlikeli durumdan şikayetçi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil, içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen içme suyu, yağmur suyu ve asbest hatlarının yenilenmesi çalışmalarının ardından açık bırakılan, yeterli uyarı levhası ya da gerekli güvenlik önlemleri de alınmayan kazı alanından geçen bir otomobil, yol üzerindeki çukura düştü. Gece saatlerinde yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir açık bırakılan kazı alanının tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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