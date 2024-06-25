Üye Girişi
Haberler

Polat Ailesi güzellik merkezi davasından tahliye edildi, Banu Parlak sevinç çığlıkları attı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında yargılanan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat için tahliye kararı verildi. Sanıkların diğer suçlamalardan dolayı tutukluluğu devam edecek. Karar sonrası mutluluğunu paylaşan Banu Parlak ise sevinç çığlıkları atarak "Diğer dükkanımı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum çok" dedi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Polat ailesinin bu davadan tahliyesine karar verildi. Aile diğer suçlamalardan dolayı tutuklu kalmaya devam edecek. Davanın ardından Banu Parlak'tan da açıklama gecikmedi.

BANU PARLAK: ÇOK MUTLUYUM

Geçtiğimiz aylarda Polat ailesinden şikayetini geri çeken Banu Parlak, duruşmada sanıklara destek vermeyi ihmal etmedi. Duruşma sonrası Instagram hesabından video yayınlayan Banu Parlak "Dilan, Engin ve Sezgin amcayı bıraktılar yani serbest bıraktılar. Diğer dükkanı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum" dedi.

Polat Ailesi güzellik merkezi davasından tahliye edildi, Banu Parlak sevinç çığlıkları attı

ENGİN POLAT TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim, Polat'ların 'azmettirme' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi. Engin Polat duruşmada, "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Öte yandan, Polat çiftinin 'kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

BANU PARLAK, DURUŞMA SONRASI DİLAN POLAT'IN KARDEŞİNİ ARADI

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek "Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi" dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak "Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Banu Parlak Engin Polat Dilan Polat Sosyal Medya Hukuk 3.Sayfa Magazin Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500

Yorumlar (6)

serkan cıngı:

baklava çalan 9 yıl yatar, milyon dolarları çalan 3-5 ay yatar çıkar... hayat herkese adil davranmıyor ki, ya adalet??

66
0
yanıtYanıtla
BOZKURT_07 null:

yakında diğer suctanda tahliye olurlar izleyin görün ????

47
0
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Buna da bir bak masak .

32
1
yanıtYanıtla
Yakup Şan:

SANKİ DANIŞIKLI DÖVÜŞ , PARALARI AKLAMAK İÇİN SEÇTİKLERİ YOL OLSA GEREK ...

18
0
yanıtYanıtla
Berkee Can:

şikayetini geri çekmis onlard değildi demiş şimdi merak ettim iftiradan ve devletin savcısını polisini mesgul etmekten insanları kandirmaktan banu parlağa ceza vericeklermi cevap hayır

13
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

rahat ol Önümüzdeki mahkemede çıkarsın

5
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title