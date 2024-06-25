Polat Ailesi güzellik merkezi davasından tahliye edildi, Banu Parlak sevinç çığlıkları attı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Polat ailesinin bu davadan tahliyesine karar verildi. Aile diğer suçlamalardan dolayı tutuklu kalmaya devam edecek. Davanın ardından Banu Parlak'tan da açıklama gecikmedi.

BANU PARLAK: ÇOK MUTLUYUM

Geçtiğimiz aylarda Polat ailesinden şikayetini geri çeken Banu Parlak, duruşmada sanıklara destek vermeyi ihmal etmedi. Duruşma sonrası Instagram hesabından video yayınlayan Banu Parlak "Dilan, Engin ve Sezgin amcayı bıraktılar yani serbest bıraktılar. Diğer dükkanı kurşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum" dedi.

ENGİN POLAT TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Hakim, Polat'ların 'azmettirme' suçundan yargılandığı davada tahliyesine karar verdi. Engin Polat duruşmada, "Suçsuz günahsız 9 aydır tutukluyuz. Adalet arıyoruz. Adalet arıyoruz ancak bulamıyoruz. Tahliyemi istiyorum" dedi. Duruşmada cumhuriyet savcısı tutukluluğun devamı yönünde talepte bulundu. Ara kararını açıklayan hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Öte yandan, Polat çiftinin 'kara para aklama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk hallerinin devam edeceği öğrenildi.

BANU PARLAK, DURUŞMA SONRASI DİLAN POLAT'IN KARDEŞİNİ ARADI

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorunda konuşan Banu Parlak mutluluğunu dile getirerek "Mutluyum. Dilan'ın halini gördünüz hiç iyi değildi" dedi. Öte yandan Banu Parlak, Dilan Polat'ın kızı Nida'ya da sarıldı. Parlak ardından Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'yu arayarak "Tahliye oldular. Sıla ağlama sakin ol" dedi.