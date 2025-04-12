Plakasız Motosiklet Sürücüsüne 38 Bin TL Ceza ve Ehliyet İptali

Antalya'da trafik ekipleri tarafından durdurulan plakasız ve abartı egzozlu motosiklet sürücüsünün ehliyetinin de yetersiz olduğu belirlendi. Toplam 38 bin 399 TL ceza kesilen sürücünün ayrıca 100 ceza puanı dolduğu için ehliyeti iptal edildi.

Manavgat'ta devriye görevindeki ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Örnek Mahallesi istikametine seyir halindeki plakası bulunmayan ve abartılı egzoz nedeniyle gürültü kirliliği oluşturan motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde plakası bulunmayan motosikleti kullanan Mert K.Ü.'nün ehliyetinin yetersiz olduğu, kask takmadığı ve motosikletin aynasının takılı olmadığı belirlendi.

Sürücü belgesi iptal edildi

Trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücüsüne motosikletin plakasının olmamasından 15 bin 712 TL, yetersiz ehliyetten 9 bin 267 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 2 bin 167 TL, abartılı egzozdan 9 bin 267 TL, aynasının olmamasından 993 TL ve kask takmamaktan 993 TL olmak üzere toplam 38 bin 399 TL para cezası uygulandı. Para cezasının yanında motosiklet sürücüsü 100 ceza puanını aştığı için sürücü belgesi iptal edilirken, motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA