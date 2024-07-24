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Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı

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Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs çevredekiler tarafından darbedildi. Yaralanan şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınırken, plajdaki linç girişimi vatandaşlardan birinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

CANKURTARANLAR ARAYA GİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti. H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Aslan:

Rusya’da plajda,sokakta,yolda bir kadına çok güzelsiniz dediğimde teşekkür ediyor mutlu oluyor. Türkiye’de aynısını yapabilir miyim?Yapmam çünkü hem linç edilir hem de tacizden üç dört sene hapislerde çürürüm. Not: Plajdaki adamı kastetmiyorum,genel anlamda yazdım.

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Zübükzade:

Aslan bizde bir laf bilirmisin Eline Diline Beline sahip olacaksın

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Güven önemlş:

linç yanlış, anlamadan dinlemeden yargısız infaz, ya iftiraysa ya ayağın kaydı çarptın kim karar verecek. adam dayaktan ölse ne olacak, ölüm cezası yetkisi kimden

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