Haberler

Silifke'de gençlere kum fırlatma olayı

Silifke'de gençlere kum fırlatma olayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Silifke ilçesinde, denize gelen gençlere oturdukları bölgeden uzaklaşmalarını isteyen bir işletme çalışanı tarafından kum fırlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, denize gelen gençlere oturdukları bölgeden uzaklaşmalarını isteyen bir işletme çalışanı tarafından kum fırlatıldı. O anların kameraya yansıdığı olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Susanoğlu sahilinde yaşandı. İddiaya göre, plajda oturan 3 genç ile bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin yetkilileri arasında sözlü tartışma çıktı. Bu sırada işletme çalışanlarından biri kürek yardımıyla temizlik bahanesiyle kum fırlatarak gençleri sahilden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheliler K.K. ve F.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda tarafların şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den milletvekillerine talimat: Bu konuda espri bile yapmayın

Vekilleri toplayıp talimatı verdi: Bu konuda espri bile yapmayın

Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den bomba talip

Gelecek sezon Premier Lig şampiyonu olabilir! Ferdi'ye dev talip
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı

Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Diplomaside alışılmadık an! İki lider kameralara böyle poz verdi

Resmi törenin en dikkat çeken anı! İki liderden ezber bozan hareket
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

İnternetten bulup ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama...
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin

Okan Buruk rest çekti: Sana ihtiyacım var, hiçbir yere gidemezsin