Üye Girişi
Haberler

Plajda taciz dayağı! 50 yaşındaki adamı tekme tokat dövdüler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da plajda güneşlenen bir kadını taciz ettiği iddia edilen 50 yaşındaki H.K., vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polis tarafından gözaltına alınan H.K.'nin 2,2 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki plajda bir kadını taciz ettiği öne sürülen adam, çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacize uğradığını söyleyen kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.

GÜNEŞLENEN KADIN TACİZ EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Liman mevkisindeki plajda meydana geldi. Plajda güneşlenen bir kadın, H.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti. Kadının tepki gösterdiği H.K, çevredekiler tarafından darbedildi.

Linç edilmek istenen H.K., gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan H.K., götürüldüğü Amasra Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kadın şikayetçi olurken, suçlamaları reddeden H.K.'nin yapılan kontrollerinde 2,2 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, H.K'ya yönelik linç girişimi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Amasra Bartın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

LC Waikiki çalışanı arkasında ihbar gibi bir veda mektubu bırakarak intihar etti

 KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet

KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet

 Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Klima sorunu çözülmeyen tatilciden protesto! Yatağını otelin en serin yeri olan restorana taşıdı

Bakmadan Geçme

21 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Moody's kredi notları anlamları! A1, A2 ve B1, B2 ne demek? Kredi notları ne anlama geliyor? 1 Ağustos hangi burç? Ağustos'un 1'inde doğanlar hangi burç oluyor? 1 Ağustos burcu! 20 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 20 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Fatih, Zeytinburnu, Şişli elektrik kesintisi! 20 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 20 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Türkiye İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İspanya U19 maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türkiye İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Türkiye İspanya U19 maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 19 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi
Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1,7 puanlık fark
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title